محمد عبد المنعم يعقد مفاوضات الأهلي مع زد لضم العش

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تعليق إدارة الكرة بالنادي الأهلي لصفقة مصطفى العش مدافع نادي زد والتي كانت قد اقتربت من الحسم لحين دراسة إمكانية استعادة محمد عبدالمنعم مدافع نادي نيس الفرنسي.

شبانة: عبدالمنعم يعقد مفاوضات الأهلي مع زد لضم العش



وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي قد فوجئت بطلب عبدالمنعم العودة لصفوف الفريق من جديد بسبب عدم تكيفه مع أجواء اللعب في أوروبا إضافة إلى صعوبة عامل اللغة.

وأضاف شبانة بأن الأهلي كان قد اقترب من حسم صفقة مصطفى العش بعد تقارب وجهات النظر مع نادي زد وتخفيض المقابل المادي من ٥٠ مليون ل ٣٠ مليون ولكن بعد ظهور إمكانية لإستعادة عبدالمنعم تم تعليق صفقة العش لحين حسم الأمر بصورة نهائية.