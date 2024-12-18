محمد عبد المنعم يعقد مفاوضات الأهلي مع زد لضم العش

الفجر الرياضي
محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تعليق إدارة الكرة بالنادي الأهلي لصفقة مصطفى العش مدافع نادي زد والتي كانت قد اقتربت من الحسم لحين دراسة إمكانية استعادة محمد عبدالمنعم مدافع نادي نيس الفرنسي.

شبانة: عبدالمنعم يعقد مفاوضات الأهلي مع زد لضم العش


وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي قد فوجئت بطلب عبدالمنعم العودة لصفوف الفريق من جديد بسبب عدم تكيفه مع أجواء اللعب في أوروبا إضافة إلى صعوبة عامل اللغة.

طارق السيد عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك سعيد للغاية لعدم إتمام التعاقد مع هذه الصفقة

حسين السيد ورامي نصوحي يؤازران لاعبي الزمالك قبل لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري

وأضاف شبانة بأن الأهلي كان قد اقترب من حسم صفقة مصطفى العش بعد تقارب وجهات النظر مع نادي زد وتخفيض المقابل المادي من ٥٠ مليون ل ٣٠ مليون ولكن بعد ظهور إمكانية لإستعادة عبدالمنعم تم تعليق صفقة العش لحين حسم الأمر بصورة نهائية.

مواد متعلقة

عاجل.. سبب تعاقد الزمالك مع جروس ومفاجأة بشأن ميكالي

البنك الأهلي يكشف حقيقة الاتفاق مع الزمالك على عودة ناصر منسي

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ساوثهامبتون بث مباشر دون "تشفير" | كأس الرابطة الإنجليزية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الرابطة الإنجليزية