حسين السيد ورامي نصوحي يؤازران لاعبي الزمالك قبل لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حرص حسين السيد ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.


يأتي تواجد الثنائي من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني في المران قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

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كريستيان جروس يقود مران الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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