عائق وحيد يقف أمام انتقال راشفورد إلى برشلونة

يضع نادي برشلونة، ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ضمن دائرة اهتماماته لبحث إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكان راشفورد قد ألمح مؤخرًا إلى رغبته في مغادرة صفوف مانشستر يونايتد مشيرًا إلى أنه يريد خوض تحدي جديد في مشواره الكروي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن راشفورد ضمن حسابات إدارة برشلونة ولكن راتبه العالي يمثل عائقًا أمام إتمام الصفقة.

وذكر رومانو أن هناك احتمال لرحيل راشفورد عن مانشستر يونايتد في عام 2025 واللاعب يحلم بالذهاب إلى الدوري الإسباني.