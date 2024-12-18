نجم الأهلي يترقب قرار رحيله في يناير

قال الإعلامي جمال الغندور، أن كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي، ينتظر تنفيذ وعد مسؤولي النادي له بالرحيل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة خلال يناير المقبل.

كريم الدبيس ينتظر حسم مصيره مع الأهلي

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "كنا انفردنا بتجديد نادي فاماليساو البرتغالي رغبته في الحصول على خدمات اللاعب بجانب اهتمام قطري و٣ عروض من أندية محلية".

واختتم: "الدبيس ينتظر تنفيذ وعد الأهلي له برحيله على سبيل الإعارة، وسيتم حسم الأمر في اجتماع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط ومارسيل كولر".