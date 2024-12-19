موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إشبيلية، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

ونجح فريق ريال مدريد، في التتويج ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، بعدما حقق الفوز على نظيره باتشوكا المكسيكي، بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد لوسيل في قطر.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة عقب التتويج بكأس الإنتركونتيننتال

ومن المقرر أن يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، مباراة ريال مدريد مع نظيره إشبيلية، في الجولة القادمة من بطولة الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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