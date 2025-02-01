القادسية يسقط في فخ التعادل أمام الفتح بالدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مواجهة الفتح والقادسية، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة الفتح والقادسية في دوري روشن السعودي

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تمكن فريق القادسية من تسجيل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق المهاجم الميكسيكي جوليان كينيونيس، من صناعة محمد أبوالشامات.

وفي الدقيقة 47، عادل فريق الفتح النتيجة عن طريق البرازيلي ماتياس ماتشادو، من صناعة زميله ماتياس فارغاس.

وبتلك النتيجة، يحتل القادسية المركز الرابع برصيد 38 نقطة، بينما يتذيل الفتح ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 10 نقطة.

الجولة الثامنة عشر الدوري السعودي القادسية دوري روشن السعودي الفتح

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