10 أهداف وصراع ناري حصيلة الجولة 15 بجنوب الصعيد بالقسم الثانى

شهدت نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر بالمجموعة الأولى ' جنوب الصعيد ' بدورى القسم الثاني ' ب '، إثارة كبيرة فى ظل المنافسة الشديدة بين عدة فرق من أجل خطف بطاقات الصعود.

وشهدت الجولة إحراز 10 أهداف خلال 5 مباريات بجولة شهدت مساندة الأرض لأصحابها مباراتين وعاندت أصحابها بمواجهة وحيدة.

حيث سقط النصر للتعدين فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه المدينة المنورة، ليرتفع رصيد النصر للتعدين للنقطة 31 فيما ارتفع رصيد المدينة المنورة للنقطة 24.

ونجح الاقصر فى تحقيق فوز صعب بهدف نظيف أمام ضيفه الالمونيوم، ليرتفع رصيد الأقصر للنقطة 27 فيما توقف رصيد الالمونيوم عند 23 نقطة.

و حقق قوص فوزا هاما بثنائية نظيفة أمام ضيفه مركز شباب مدينة سوهاج، ليرتفع رصيد قوص للنقطة 18 فيما توقف رصيد مركز شباب سوهاج عند 17 نقطة.

وسقط طهطا فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه الشبان المسلمين بقنا، ليرتفع رصيد طهطا للنقطة 16 فيما ارتفع رصيد شبان قنا للنقطة 15.

فيما سقط كيما اسوان فى فخ الخسارة بثلاثية نظيفة أمام مكادى، ليتوقف رصيد كيما اسوان عند 12 نقطة فيما ارتفع رصيد مكادى للنقطة 15.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - النصر للتعدين 31 نقطة.

2 - الاقصر 27 نقطة.

3 - المدينة المنورة 24 نقطة.



4 - الالمونيوم 23 نقطة.

5 - قوص 18 نقطة.

6 - مركز شباب سوهاج 17 نقطة .

7 - طهطا 16 نقطة.

8 - شبان قنا 15 نقطة.



9 - مكادى 15 نقطة.

10 - كيما اسوان 12 نقطة.