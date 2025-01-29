مواجهات نارية لأبناء اسوان وقنا وسوهاج بالجولة 15 بالقسم الثاني



تقام الجمعه 5 مباريات بمنافسات الجولة الخامسة عشر بالمجموعة الأولى ' جنوب الصعيد ' بدورى القسم الثاني ' ب ' وسط منافسة شديدة بين عدة فرق من أجل خطف بطاقات الصعود.

حيث يستضيف النصر للتعدين نظيره المدينة المنورة بمباراة قوية، ويسعى أبناء التعدين لتحقيق الانتصار للتشبث بصدارة المجموعة وإسعاد الجماهير فيما يسعى أبناء المدينة المنورة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لمواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل النصر للتعدين المركز الأول برصيد 30 نقطة فيما يحتل المدينة المنورة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

ويستضيف الاقصر نظيره الالمونيوم بمباراة نارية، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل الأقصر المركز الثانى برصيد 24 نقطة فيما يحتل الالمونيوم المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

ويستضيف قوص نظيره مركز شباب مدينة سوهاج، ويسعى قوص لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الجيدة للدخول لمنطقة الامان فيما يسعى أبناء سوهاج لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار للتقدم بجدول الترتيب، ويحتل قوص المركز السابع برصيد 15 نقطة فيما يحتل مركز شباب سوهاج المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

ويستضيف طهطا نظيره الشبان المسلمين بقنا بمباراة هامة الفريقان، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الانتصار للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل طهطا المركز السادس برصيد 15 نقطة فيما يحتل شبان قنا المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

فيما يستضيف كيما اسوان نظيره مكادى بملعب ستاد اسوان بمباراة مصيرية للفريقان، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز للابتعاد عن مؤخرة جدول الترتيب، ويحتل كيما اسوان المركز العاشر برصيد 12 نقطة فيما يحتل مكادى المركز التاسع برصيد 12 نقطة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - النصر للتعدين 30 نقطة.

2 - الاقصر 24 نقطة.

3 - الالمونيوم 23 نقطة.

4 - المدينة المنورة 23 نقطة.

5 - مركز شباب سوهاج 17 نقطة .

6 - طهطا 15 نقطة.

7 - قوص 15 نقطة.

8 - شبان قنا 14 نقطة.



9 - مكادى 12 نقطة.

10 - كيما اسوان 12 نقطة.