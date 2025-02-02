الإعلامي هشام الخلصي ينضم إلى راديو أون سبورت FM

الفجر الرياضي
هشام الخلصي
هشام الخلصي

أعلن محمد المحمودي، مدير البرامج في راديو أون سبورت FM، عن انضمام المعلق والإعلامي التونسي هشام الخلصي إلى فريق عمل المحطة الإذاعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المحتوى الرياضي بضم نخبة من أبرز المعلقين والمحللين في العالم العربي.

ويُعد هشام الخلصي أحد الأسماء اللامعة في مجال التعليق والتحليل الرياضي، حيث يتمتع بخبرة طويلة امتدت لسنوات في تغطية البطولات الكبرى، ومن المتوقع أن يضيف انضمامه إلى راديو أون سبورت FM قيمة كبيرة للمحتوى المقدم للجمهور.

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إطلاق الهوية الجديدة لإذاعة "أون سبورت FM" وموقع "كورة بلس"


في سياق متصل، أعلنت إذاعة "أون سبورت FM" وموقع "كورة بلس" عن إطلاق هويتهما الجديدة، في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تقديم محتوى رياضي حديث ومواكب لأحدث المعايير في الإعلام الرياضي.

وأوضحت الإذاعة أن الهوية الجديدة تأتي تحت مظلة الشركة المتحدة للرياضة، التي تسعى للارتقاء بالإعلام الرياضي وتعزيز تفاعل الجمهور مع الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

وتم اختيار اللون الأخضر في الشعار الجديد ليعكس قيم الحيادية والمصداقية، بما يعزز تجربة الجمهور المصري والعربي عبر البث الإذاعي والمنصات الإلكترونية.

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