عاجل.. تفاصيل إصابات ثلاثي الزمالك أمام بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها عبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود بنتايج ثلاثي الأبيض في لقاء بيراميدز اليوم في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عمر جابر اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، في حين يعاني عبد الله السعيد من آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

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وأضاف الدكتور محمد أسامة أن المغربي محمود بنتايج سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حالته بعد إصابته قبل نهاية اللقاء.
 

الزمالك بيراميدز

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