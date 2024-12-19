مركز منتخب مصر في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2024

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر ديسمبر، بعد انتهاء المنافسات الدولية والارتباطات الرسمية لعام 2024.

إنجازات منتخب مصر في 2024

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد تصدره المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 14 نقطة، محققًا الفوز في 4 مباريات وتعادل في اثنتين؛ يستعد منتخب مصر لخوض مباراته المقبلة أمام إثيوبيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع منتخبات: إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون، وجيبوتي، يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، حيث فاز في 3 وتعادل في واحدة.

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تصنيف منتخب مصر عالميًا وإفريقيًا

جاء منتخب مصر في المركز الثالث إفريقيًا وفق تصنيف فيفا لشهر ديسمبر، كما أنهى العام في المركز 33 عالميًا.

يواصل منتخب المغرب تصدر المنتخبات الإفريقية واحتلال المركز 13 عالميًا، بينما جاءت السنغال في المركز الثاني إفريقيًا والـ17 عالميًا.

ترتيب أفضل 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا (ديسمبر 2024)

  1. المغرب: الأول إفريقيًا، الـ13 عالميًا (1688.18 نقطة).
  2. السنغال: الثاني إفريقيًا، الـ17 عالميًا (1637.25 نقطة).
  3. مصر: الثالث إفريقيًا، الـ33 عالميًا (1513.48 نقطة).
  4. الجزائر: الرابع إفريقيًا، الـ37 عالميًا (1495.85 نقطة).
  5. نيجيريا: الخامس إفريقيًا، الـ44 عالميًا (1482.23 نقطة).
  6. كوت ديفوار: السادس إفريقيًا، الـ46 عالميًا (1478.47 نقطة).
  7. الكاميرون: السابع إفريقيًا، الـ47 عالميًا (1471.49 نقطة).
  8. مالي: الثامن إفريقيًا، الـ51 عالميًا (1466.10 نقطة).
  9. تونس: التاسع إفريقيًا، الـ52 عالميًا (1464.42 نقطة).
  10. جنوب إفريقيا: العاشر إفريقيًا، الـ57 عالميًا (1428.87 نقطة).
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