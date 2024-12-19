سبب سفر المعد البدني في بيراميدز إلى دبي

سافر إسلام جمال المعد البدني بجهاز الكرة بنادي بيراميدز، إلى دبي لتلبية دعوة بالمشاركة في دبلومة تخطيط الأحمال وتطوير الأداء والتي ستقام في دبي خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٤ ديسمبر الجاري.

المعد البدني في بيراميدز يسافر إلى دبي

وتلقى إسلام جمال الدعوة للسفر إلى دبي للمشاركة في الدبلومة التي تناقش تخطيط الأحمال وتطوير أداء اللاعبين، ومتابعة أحدث وسائل تكنولوجيا تحسين أداء اللاعبين في المجال الرياضي.

وتقام الدبلومة في ديي، بتنظيم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، واللجنة الأولمبية الإيطالية، بمشاركة أفضل خبراء والمعدين البدنيين في العالم، للاستفادة من الخبرات.