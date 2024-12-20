إنتر ميلان يكسب أودينيزي ويصل ربع نهائي كأس إيطاليا

وصل فريق إنتر ميلان، إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على حساب أودينيزي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة.

إنتر ميلان يصعد إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

وفاز إنتر ميلان على ضيفه أودينيزي بثنائية نظيفة حملت توقيع كلًا من؛ أرناوتوفيتش وكريستيان أسلاني بالدقيقتين “30 و45” من عمر المباراة.

ويتأهل فريق إلى دور ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا، لملاقاة نظيره لاتسيو الذي وصل لهذا الدور بعد فوزه على نابولي بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميلان مع لاتسيو في دور ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا، يوم 5 فبراير 2025.