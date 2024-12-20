توتنهام يكتسح مانشستر يونايتد برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز أمام مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "توتنهام هوتسبير".

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

تمكن دومينيك سولانكي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح توتنهام في الدقيقة 13، بعد تسديدة من بيدرو بورو من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ألتاي بايندير ليتابعها سولانكي بتسديدة أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى، وسكنت الشباك.

وسدد ديان كولوسفسكي لاعب توتنهام في الدقيقة 26، تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس ألتاي بايندير من يمين مرماه.

ونجح ديان كولوسفسكي في تسجيل الهدف الثاني لصالح توتنهام في الدقيقة 46، بعد عرضية أرضية من ماديسون من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، أبعدها المدافع ليساندرو مارتينيز بشكل غير مناسب ليتابعها كولوسفسكي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع دومينيك سولانكي أن يسجل الهدف الثالث لصالح توتنهام والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 54، بعد تمريرة رائعة من سبينس إلى سولانكي الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع ثم سدد الأخير تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس ألتاي بايندير.

وقلص جوشوا زيركزي الفارق لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 63، بعد تمريرة بالخطأ من الحارس فورستر، استغلها بورنو فيرنانديز بتمريرة إلى زيركزي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وسجل أماد ديالو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 70، بعد أن تأخر الحارس فورستر في تمرير الكرة، ليضغط عليه ديالو قبل أن يشتت الكرة التي ارتطمت بأماد وسكنت الشباك.

وأحرز هيونج مين سون الهدف الرابع لصالح توتنهام في الدقيقة 88، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء مانشستر يونايتد، نفذها سون بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 4+90، سجل جوني إيفانز الهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء توتنهام، نفذها أماد ديالو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيفانز من على القائم الأول برأسية، سكنت الشباك.

