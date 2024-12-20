وجه كمال عبدالواحد، مخطط الأحمال بنادي غزل المحلة، ووالد "عمر" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة هامة للإعلاميين.

والد عمر كمال عبدالواحد يوجه رسالة هامة للإعلام

وقال عبدالواحد في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" نداء للسادة مروجي الشائعات، اللاعبين لهم أباء وأمهات، وتلك الأخبار ممكن تموت أب أو أم قلبهم ضعيف أو كبار سن".

وتابع:" أرجو من السادة الأفضل المسئولين في السوشيال ميديا والصحفيين يتأكدوا من الأخبار وتكون من خلال المصدر".