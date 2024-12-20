بحضور 30 لاعبا من دول العالم.. المغرب تستضيف بطولة الدوري الافريقي للسلة

تستضيف بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL) تجمعًا في الرباط بالمغرب للعام الثاني على التوالي، في الفترة من الجمعة 10 يناير إلى الأحد 12 يناير 2025. تضم الفعالية الاستكشافية التي تستمر ثلاثة أيام، والتي ستقام في قاعة ابن ياسين الرياضية، أكثر من 30 لاعبًا موهوبًا من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وحول العالم، يشاركون في اختبارات قياس ولياقة بدنية، وتطوير مهارات التمركز، ومباريات 5 ضد 5، وذلك بحضور المسؤولين التنفيذيين ومدربين وكشافي الفرق. ويضم طاقم التدريب ستة مدربين شاركوا في برنامج مدربي إفريقيا في دوري NBA 2K25 الصيفي الذي أقيم في يوليو الماضي في لاس فيجاس وهم: أحمد سلام (الجزائر)، فرانسوا إينيج (الكاميرون)، ليونيل مانيك (موزمبيق)، محمد الأمين كريديتشي (الجزائر)، روث جلينا (الجابون) وفيكتور سامنيك (الكاميرون).

كجزء من برنامج التجمع، يستضيف الدوري معسكرًا نسائيًا BAL4HER يوم 10 يناير لتمكين وتطوير المواهب الشابة من اللاعبات. سيجمع المعسكر الذي يستمر ليوم واحد 20 لاعبة تحت 23 عامًا من المجتمعات المحلية حول الرباط لحضور جلسة تطوير على أرض الملعب. تعتبرBAL4HER المنصة التي يوفرها الدوري لتعزيز المساواة بين الجنسين في النظام الرياضي الأفريقي، للاحتفال بالنساء اللاتي يمثلن قدوة للشابات في صناعة الرياضة بجميع أنحاء القارة. يستضيف الدوري أيضًا فعالية تدريبية تضم 100 مدرب محلي.

ينطلق الموسم الخامس من الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL يوم السبت 5 أبريل 2025، في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ويختتم بإقامة نهائيات BAL 2025 يوم السبت 14 يونيو في ملعب صن بيت في بريتوريا بجنوب إفريقيا. تعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مباريات BAL في المغرب، وكذلك المرة الأولى التي تقام فيها النهائيات في جنوب إفريقيا. سيشهد موسم BAL 2025 مشاركة أفضل 12 فريقًا من 12 دولة أفريقية، يخوضون 48 مباراة في الرباط، داكار بالسنغال، كيجالي في رواندا، وبريتوريا.

سيتم تقسيم الفرق الـ 12 مرة أخرى إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة فرق. تضم كل مجموعة مرحلة مجموعات من 12 مباراة، حيث سيواجه كل فريق الفرق الثلاثة الأخرى في مجموعته مرتين. تقام مرحلة مجموعات كالاهاري من 5 إلى 13 أبريل في الرباط، بينما تقام مرحلة مجموعات الصحراء الكبرى من 26 أبريل إلى 4 مايو في ملعب داكار أرينا بالسنغال. فيما تقام مرحلة مجموعات مجموعة النيل من 17 إلى 25 مايو في ملعب بي كي أرينا في كيجالي. تتأهل ثمانية فرق من المجموعات الثلاثة إلى المرحلة النهائية في بريتوريا، والتي تنطلق يوم الجمعة 6 يونيو وتنتهي بإقامة نهائي BAL 2025 يوم السبت 14 يونيو 2025.

يمكن للمشجعين تسجيل اهتمامهم بتذاكر المباريات لجميع المدن الأربعة على BAL.NBA.com