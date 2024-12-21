موعد مباراة مرموش مع فرانكفورت ضد ماينز في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم الألمانية مباراة ماينز واينتراخت فرانكفورت وذلك ضمن منافسات الدوري الألماني في الموسم الحالي.

فاز ماينز على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما خسر آينتراخت فرانكفورت من لايبزيج بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل ماينز المركز السابع برصيد 32 نقطة في جدول الدوري الألماني في الموسم الحالي بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

موقف ماينز وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

احتل ماينز المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 35 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 14 مباراة وخسر 13 مباراة.

في حين احتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 47 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 9 مباريات.

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موعد مباراة ماينز واينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة ماينز واينتراخت فرانكفورت المحترف بصفوفه عمر مرموش يوم السبت 21 ديسمبر 2024 على ملعب دوتش بانك بارك معقل آينتراخت فرانكفورت وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات اادوري الألماني، حيث يمكن مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت وماينز عبر قناة 5 beIN Sports
 

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