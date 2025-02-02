توتنهام يخطف نجم النمسا قبل فحوصات وولفرهامبتون

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكمل توتنهام الإنجليزي، اليوم الأحد، تعاقده مع المدافع النمساوي كيفن دانسو، قادما من لانس الفرنسي، على سبيل الإعارة مع الالتزام بشرائه بشكل نهائي.

توتنهام يخطف نجم النمسا قبل فحوصات وولفرهامبتون

وجذب دانسو (26 عاما) اهتمام العديد من الأندية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ووافق في البداية على الانضمام لوولفرهامبتون، قبل أن يتمكن توتنهام من خطفه، مساء أمس السبت.

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وكان من المعروف أن دانسو سيخضع للفحص الطبي في وولفرهامبتون، لكن توتنهام تحرك سريعا، وسيتعاقد مع اللاعب النمساوي الدولي معارا، على أن تصبح الصفقة دائمة، الصيف المقبل، مقابل نحو 25 مليون يورو (9ر25 مليون دولار).

وسيكون هذا التدعيم مرحبا به من قبل آنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، في ظل إعصار الإصابات الذي يضرب فريقه خلال الموسم الجاري.

 

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