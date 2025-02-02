عاجل.. استفسار وحيد يفصل محمد شريف عن الانضمام للزمالك

الفجر الرياضي
محمد شريف
محمد شريف

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مفاجأة بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع المهاجم محمد شريف لاعب الخليج السعودي.

استفسار وحيد يفصل محمد شريف عن الانضمام للزمالك

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن محمد شريف استمع إلى محادثات من جانب الأبيض مع وكيله.

وتابع كريم رمزي، أن النادي وعد وكيل محمد شريف براتب كبير  حال انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء.

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وأكمل رمزي: محمد شريف سأل عن مصادر الراتب الكبير وكيف سيتأكد من التزام الزمالك به، وأكد مسئولوا الأبيض أنها ستكن من خلال رجال الأعمال المحبين.

واختتم كريم رمزي: الأهلي والزمالك وبراميدز فاوضوا محمد شريف شفهيا بداية الموسم، والأولوية بالنسبة له كانت للنادي الأهلي لكن الأهلي لم يضعه في أولوياته.

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