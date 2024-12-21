كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي من العودة إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

موقف محمد عبد المنعم من العودة إلى الأهلي

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن محمد عبد المنعم يتواجد حاليًا في مصر من أجل العلاج بعد إصابته مع فريق نيس الفرنسي.

وأضاف الغندور، اللاعب لا يشعر بالراحة في فرنسا ويريد العودة مرة أخرى إلى صفوف النادي الأهلي.

وأكمل، أن النادي الأهلي تواصل مع وكيل محمد عبد المنعم لكن الأخير أكد أن المدير الفني لفريق نيس الفرنسي مقتنع باللاعب.

واختتم حديثه قائلًا، أن وكيل عبد المنعم أقترح على الأهلي التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لمدة 6 شهور ثم يعود مرة أخرى إلى نيس الصيف المقبل.