عاجل.. الأهلي يحسم صفقته الأجنبية الأولى والإعلان عقب الكشف الطبي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي نجح في الوصول إلى اتفاق مع نادي فيهيرفار المجري لضم مهاجمه نجيك جراديسار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي يحسم صفقته الأجنبية الأولى

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اللاعب تم عرضه على إدارة النادي الأهلي من جانب الاسكوتنج تييم بقيادة هاني رمزي وتم التواصل مع وكيله وناديه لمعرفة طلباتهم المالية منذ أسبوع تقريبًا".

وأضاف:" الأهلي عقد جلسة مع اللاعب ووكيله ومن ثم مع ناديه وأرسل عرضه الرسمي للتعاقد مع نجيك جراديسار".

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وأكمل:" كانت هناك جلسة اليوم بين الأهلي ومسؤولي نادي فيهيرفار المجري لحسم بعض البنود في العقد والأمور انتهت واللاعب ودع زملائه والجهاز الفني ولم يخوض مران الفريق الصباحي أو المباراة الودية التي أقيمت اليوم".

واستطرد:" الأهلي لن يعلن عن الصفقة إلا بعد وصول اللاعب إلى القاهرة وخضوعه للكشف الطبي واجتيازه بنجاح".

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