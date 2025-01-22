كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن لا جديد يذكر بشأن مفاوضات الزمالك مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

25 مليون جنيه سبب تعثر مفاوضات الزمالك مع زيزو

وواصل كريم حسن شحاتة لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة، أنه حتى الأن لم يتم الاتفاق بين إدارة الزمالك وزيزو لتجديد التعاقد مع اللاعب.

وتابع كريم حسن شحاتة، أن والد زيزو طلب من إدارة الزمالك حصوله على 25 مليون لاتمام الصفقة، إلا أن إدارة الزمالك رفضت، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات بين الزمالك وزيزو.