اتحاد الكرة يرفض تعيين طاقم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز وترشيح 3 مصريين

الفجر الرياضي
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن اتحاد الكرة، رفض فكرة استقدام طاقم أجنبي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المحدد لها يوم الأحد المقبل.

اتحاد الكرة يرفض تعيين طاقم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تحدث مع لجنة الحكام على دعمه للحكام المصريين وأن المباراة لن تقام بطاقم أجنبي لسببين الأول هو رفض المبدأ والسبب الثاني هو عدم طلب الناديين وإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة حتى الآن".

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واختتم:" هناك أكثر من حكم مرشح لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز منهم أمين عمر ومحمود البنا وأحمد الغندور".

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