قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الأهلي بنغازي استفسر عن إمكانية ضم عمرو السولية نهاية الموسم الجاري بالتواصل مع وكيل اللاعب.

أهلي بنغازي يستفسر عن إمكانية التعاقد مع عمرو السولية

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأهلي كما أكدنا في وقت سابق أعطى السولية الضوء الأخضر لتحديد مستقبله سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل بنهاية عقده نهاية الموسم الجاري تقديرًا لما قدمه للقلعة الحمراء".

وأكمل:" عمرو السولية يمتلك عرضين من ليبيا وعرض من الإمارات ولم يحدد موقفه بعد".