إثيوبيا ترفض طلب حسام حسن قبل مواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

الفجر الرياضي
حسام حسن
حسام حسن

قال الإعلامي خالد الغندور، إن منتخب إثيوبيا، رفض طلب اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، استضافة مصر مباراة المنتخبين في مارس المقبل ضمن تصفيات كأس العالم  ٢٠٢٦.

إثيوبيا ترفض طلب حسام حسن قبل مواجهة منتخب مصر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مصدر داخل اتحاد الكرة قال أن حسام حسن طلب استضافة مباراة إثيوبيا ما دام أن الأخير لديه أزمة في الملاعب بسبب عدم توافقها مع اشتراطات الكاف، بالإضافة إلى عدم الاتفاق مع أي دولة على استضافة المباراة حتى الآن".

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وأضاف: "منتخب إثيوبيا رفض طلب حسام حسن واتحاد الكرة وتمسك بإقامة المباراة خارج مصر والأقرب إقامتها في المغرب بحجة أن فرصه في التأهل للمونديال ما زالت قائمة".

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