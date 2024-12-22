حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تحت قيادة هانز فليك على إشادة إعلامية بعد وقت قصير من السقوط أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

برشلونة يتلقى الاشادة رغم خسارة أتلتيكو

وخسر برشلونة من أتلتيكو مدريد بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الليجا الإسبانية لهذه النسخة.

وقال الصحفي الموثوق جوتا خلال تصريحات أدلى بها إلى برنامج التشيرينغيتو التالي:

“لقد استطاع برشلونة إثبات أنه مميز، اليوم أؤمن بهؤلاء اللاعبين وبالمدرب هانز فليك أكثر من أي وقت مضى”.

وأتم: “هذه الهزيمة لن تجعلني أغير فكرتي وأترك البارسا أبدًا، أنا سعيد بهذا الفريق".

