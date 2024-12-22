مباراة الأهلي 🇪🇬 و 🇩🇿 شباب بلوزداد | دوري أبطال أفريقيا 2024

شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇩🇿 شباب بلوزداد | دوري أبطال إفريقيا 2024

الفجر الرياضي
مباراة الأهلي وشباب
مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇩🇿 شباب بلوزداد | دوري أبطال إفريقيا 2024.. يترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية مواجهة من العيار الثقيل بين النادي الأهلي المصري ونادي شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-25. وتعد هذه المباراة فرصة للأهلي لتعويض خسارته الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال، وأيضًا للانفراد بصدارة المجموعة الثالثة. 

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

 مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

 

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مساء اليوم الأحد، الموافق 22 ديسمبر 2024. وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، معقل القلعة الحمراء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

 

أعلنت قناة أون تايم سبورت عن إذاعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري مجانًا عبر التردد الأرضي.

وتمتلك قنوات beIN Sports أيضا حقوق بث المباراة، وسوف تبث المواجهة على قناة beIN Sports HD 2.

تردد القنوات الناقلة

 

تردد قناة beIN Sports HD 2

نايل سات:

  • التردد: 11054
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترميز: 27500
  • الخطأ: 2/3

سهيل سات:

  • التردد: 10810
  • الاستقطاب: عمودي
  • الترميز: 27500
  • الخطأ: 2/3

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

  • التردد: 11861
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • جودة بث القناة: HD

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

  • التردد: 11747
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • جودة بث القناة: HD

 

معلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم


كلفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد، في دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-25، للمُعلق الرياضي الشهير محمد بركات.


حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم


يُدير الحكم التونسي الشهير صادق السالمي، مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد، في دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-25، بتكليف من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

  1. أورلاندو بايرتس: 5 نقاط
  2. الأهلي: 4 نقاط
  3. شباب بلوزداد: 3 نقاط
  4. استاد أبيدجان: نقطة واحدة

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

تضم قائمة النادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، كلا من:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء
  • خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس
  • خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، أحمد نبيل «كوكا»، إمام عاشور، محمد مجدي «أفشة»
  • خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبوعلي، محمود عبدالمنعم «كهربا»

تشكيل الأهلي ضد بلوزداد


من المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي ضد بلوزداد الجزائري في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-25، كالتالي طبقًا لأفكار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر.

الحارس الأساسيمحمد الشناوي
الدفاعأكرم توفيق- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- يحيى عطية الله
وسط الميدانأحمد نبيل كوكا- مروان عطية- إمام عاشور
الهجومطاهر محمد طاهر- حسين الشحات- وسام أبوعلي

قائمة غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

تضم قائمة غيابات الأهلي كلا من:

  • عمر كمال عبدالواحد
  • طاهر محمد طاهر
  • محمد هاني
  • يوسف أيمن
  • كريم نيدفيد
  • مصطفى أبوالخير
  • سمير محمد
  • مصطفى مخلوف
  • محمد عبدالله
  • علي معلول
  • كريم فؤاد

 

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