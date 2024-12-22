خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية بالكرة خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

فقرة تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري



وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات بدنية بالكرة، في إطار تجهيزهم لمباراة طلائع الجيش المقبلة.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز