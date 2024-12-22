عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: سبينس - غراي - دراغوسين - بورو

خط الوسط: بيسوما، سار، ماديسون

خط الهجوم: سون - سولانكي - كولوسيفسكي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباراة ليفربول ضد توتنهام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.