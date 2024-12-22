تشكيل ليفربول الرسمي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون — فان دايك — غوميز — أرنولد

خط الوسط: سوبوسلاي — غرافنبيرخ — ماك اليستر

وفي الهجوم: دياز — جاكبو — صلاح.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباراة ليفربول ضد توتنهام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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