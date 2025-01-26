حرص أيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا على الإطمئنان على لاعب منتخب اليد أحمد هشام دودو بعدما تماثل للشفاء من كدمة الركبة التي تعرض لها في مباراة كرواتيا، وأصبح جاهزا بنسبة كبيرة للمشاركة في مواجهة كاب فيردي غدا ضمن منافسات بطولة العالم العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

سفير مصر فى كرواتيا يطمئن على دودو قبل مواجهة كاب فيردى

ويتابع سفير مصر فى كرواتيا بعثة منتخبنا الوطنى فى بطولة العالم لحظة بلحظة وحرص على تهنئة اللاعبين بعد الفوز المهم أمام سلوفينيا بنتيجة 26-25 فى ثان مواجهات الدور الرئيسى.

يتبقى لمنتخب مصر لكرة اليد مواجهة مهمة أمام كاب فيردى فى السابعة مساء غدا الأحد لحسم التأهل رسميا دور النظر إلى أى نتائج فى باقى المجموعة التى تضم كرواتيا والأرجنتين وأيسلندا وسلوفينيا بجانب مصر وكاب فيردى.

تتواجد كرواتيا على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط حتى الأن وبعدها مصر فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف ومن بعدها أيسلندا التى تلقت خسارة من كرواتيا فى ثان مواجهاتها بالدور الرئيسى