أكد عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد أن فوز منتخب مصر للرجال على سلوفينيا كان بوابة العبور إلى الدو ربع النهائي ببطولة العالم لكرة اليد، والمقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

عمرو العدل: منتخب اليد على قلب رجل واحد لإسعاد جماهير مصر

ووضع منتخب مصر قدما في الدور ربع النهائي بعد الفوز على سلوفينيا 26-25 في ثاني جولات الدور الرئيسي ببطولة العالم.

ويتواجد المنتخب المصري لكرة اليد في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي من بطولة العالم خلف كرواتيا المتصدر.

وقال العدل أن منتخب مصر استحق الفوز على سلوفينيا وقطع خطوة كبيرة نحو التواجد بين الثمانية الكبار في العالم.

وأضاف أن منتخب مصر لديه عناصر مميزة ويلعبون بشكل جيد في البطولة، وأن الجميع على قلب رجل واحد لإسعاد الجماهير المصرية في كل مكان.

وأشاد العدل بروح لاعبي المنتخب خلال مباراة سلوفينيا، مؤكدا أن المنتخب لديه طموح كبير لتحقيق إنجاز جديد في المونديال.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويضم الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 24 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي والذي تضم كلًا من: "مصر، كرواتيا، الأرجنتين، سلوفينيا، أيسلندا، والرأس الأخضر