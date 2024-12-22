أتالانتا يستعيد صدارة الكالتشيو بفوز قاتل على إمبولي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز أتالانتا اليوم على ضيفه إمبولي، 3/2، ضمن منافسات الجولة ال17 من عمر الدوري الإيطالي.

تقدم الضيوف (ق13) بواسطة لورنزو كولومبو، لكن أتالانتا أدرك التعادل بواسطة شارل دي كيتيلاري (ق34).

 

وتفوق أصحاب الأرض (ق45) للمرة الأولى في المباراة بواسطة أديمولا لوكمان.

مع ذلك، أدرك الضيوف التعادل (ق58) بواسطة سباستيانو سبوسيتو من ركلة جزاء.

وقبل أربع دقائق على انتهاء الوقت الأصلي جاء هدف أتالانتا الثالث عن طريق دي كيتيلاري.

 

بهذه الطريقة تستمر انتصارات أتالانتا المتتالية في الدوري ويرفع رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة ليزيح نابولي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين.

من جانبه تجمد إمبولي عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.
 

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