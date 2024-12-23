عصام الحضري يدافع عن الشناوي: "هو حارس منتخب مصر الأول وجماهير الأهلي يجب أن تدعمه"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

دافع عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن محمد الشناوي، مؤكدًا أنه حارس منتخب مصر الأول وأحد أفضل الحراس في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية دعم الجماهير له.

وخلال حديثه في برنامج "ملعب أون"، أوضح الحضري أن الشناوي ليس مسؤولًا عن الهدف الذي استقبله في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، مشيرًا إلى أنه كان ضحية لسوء الحظ، وأضاف أن جماهير الأهلي يجب أن تتعامل مع اللاعبين بهدوء، خاصة أنهم معتادون على الفوز.

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كما تحدث الحضري عن أفضل الحراس في الدوري المصري حاليًا، وقال إن محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، ومحمود جاد، حارس المصري البورسعيدي، يعدون من أفضل الأسماء في هذا المركز.

وفيما يخص الفيديو المتداول له مع أحد الأشخاص وهو غاضب، أوضح الحضري أن هذا الشخص معروف بالإساءة للكرة المصرية، وكان يتعمد التقليل من منتخب مصر، ما دفعه للتحدث معه بقسوة.

 

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