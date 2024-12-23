والد أحمد عبد القادر يكشف مصير عودة نجله للأهلي في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نفى محمد عبد القادر، والد أحمد عبد القادر لاعب نادي قطر القطري المعار من الأهلي، الأنباء التي ترددت حول مفاوضات لاستعادة نجله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتواصل أي مسؤول من الأهلي مع أحمد بشأن عودته في يناير، مؤكدًا أن الأقرب هو استكمال إعارته لناديه القطري حتى نهاية الموسم الحالي.

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وفي تصريحاته لبرنامج "استاد المحور"، أضاف والد أحمد: "أحمد من ناشئي الأهلي وتحت أمر النادي في أي وقت، وقرار إعارة اللاعب كان بناءً على رؤية فنية من مارسيل كولر، مدرب الفريق".

وأكد والد أحمد أن الفريق القطري يعتزم شراء اللاعب بشكل نهائي بعد تألقه هذا الموسم، ولكنه شدد على أن القرار النهائي في يد الأهلي.

واختتم والد اللاعب حديثه قائلًا: "أحمد يتمنى المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وإذا لم تطرأ أي تغييرات، فسيعود إلى الأهلي بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء الدوري القطري".

 

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