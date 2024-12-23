بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة 12 يناير المقبل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حصل مسؤولو نادي الزمالك على موافقة نادي بلاك بولز بطل موزمبيق لإقامة مباراة الفريقين في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 12 يناير المقبل، بالقاهرة بدلًا من إقامتها بموزمبيق.

بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة 12 يناير المقبل


ونجح عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في الاتفاق مع مسؤولي نادي بلاك بولز على نقل مباراة الفريقين إلى القاهرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم إقامة المباراة في موزمبيق بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية.


تأتي هذه الخطوة من أجل توفير سبل الراحة للفريق ولتجنب رحلة السفر إلى موزمبيق، وبدأ مسؤولو الزمالك في مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للحصول على موافقته بشأن إقامة اللقاء في القاهرة.


ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.
 

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