وائل القباني: أفضل لاعب في مصر لا يستحق أكثر من 15 مليون.. وكان يجب بيع زيزو وقت وصول عرض الـ5 مليون دولار

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال وائل القباني نجم الزمالك السابق، أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ بل بالمجهود داخل الملعب ونتائج الدوري دليل على ذلك.

وائل القباني: أفضل لاعب في مصر لا يستحق أكثر من 15 مليون.. وكان يجب بيع زيزو وقت وصول عرض الـ5 مليون دولار

وتابع وائل القباني خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "المهام التي يقوم بها أحمد فتوح تميل للجانب الدفاعي أكثر من الهجومي وهذا خطأ من جروس".

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وأكمل:" المردود الفني للاعبي الزمالك ومودرن سبورت كان ضعيف للغاية".

واستطرد: "مصطفى العش لاعب جيد ولكن ليس أي لاعب يتمكن من اللعب مع الأهلي والزمالك".

وأردف: "تصريحات جروس عقب مباراة الزمالك ومودرن سبورت لم تكن موفقة".

وشدد القباني على أن أفضل لاعب في مصر يجب أن لا يتقاضى أكثر من 10 لـ 15 مليون.

وأشار: "لو كنت رئيس نادي الزمالك لوافقت على رحيل زيزو منذ العرض الأول والذي كان قيمته 5 مليون دولار".

واختتم: "لا نستطيع الحكم على مصطفى العش إلا بعد المشاركة مع الأهلي".

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