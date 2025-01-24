قال وائل القباني نجم الزمالك السابق، أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ بل بالمجهود داخل الملعب ونتائج الدوري دليل على ذلك.

وائل القباني: أفضل لاعب في مصر لا يستحق أكثر من 15 مليون.. وكان يجب بيع زيزو وقت وصول عرض الـ5 مليون دولار

وتابع وائل القباني خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: "المهام التي يقوم بها أحمد فتوح تميل للجانب الدفاعي أكثر من الهجومي وهذا خطأ من جروس".

وأكمل:" المردود الفني للاعبي الزمالك ومودرن سبورت كان ضعيف للغاية".

واستطرد: "مصطفى العش لاعب جيد ولكن ليس أي لاعب يتمكن من اللعب مع الأهلي والزمالك".

وأردف: "تصريحات جروس عقب مباراة الزمالك ومودرن سبورت لم تكن موفقة".

وشدد القباني على أن أفضل لاعب في مصر يجب أن لا يتقاضى أكثر من 10 لـ 15 مليون.

وأشار: "لو كنت رئيس نادي الزمالك لوافقت على رحيل زيزو منذ العرض الأول والذي كان قيمته 5 مليون دولار".

واختتم: "لا نستطيع الحكم على مصطفى العش إلا بعد المشاركة مع الأهلي".