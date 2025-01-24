النجوم يتقدم بإحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادى النجوم عن تقديم مسؤوليه  بإحتجاج رسمي للإتحاد المصري لكرة القدم لإعادة مباراة الفريق مع ألو إيجيبت والتي أقيمت الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المجموعة الرابعة بالدوري القسم الثاني "ب".

النجوم يتقدم بإحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت

يأتي هذا الإحتجاج بسبب الخطأ الفني الإجرائي مخالف لقوانين لعبة كرة القدم من حكم المباراة، حيث قام بإشهار البطاقة الصفراء مرتين للاعب فريق ألو إيجيبت عبد الرحمن علي صاحب القميص رقم 20، في الدقيقة 29 من الشوط الأول والدقيقة 54 من الشوط الثاني، مع إستمرار اللاعب داخل الملعب حتى نهاية المباراة مخالفًا بذلك لقوانين لعبة كرة القدم.

كما أرسل نادي النجوم شريط المباراة إلى لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم والتي توضح الواقعة، كما طالب نادي النجوم تطبيق لوائح الإتحاد المصري لكرة القدم والإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإعادة المباراة كاملة.

جاء ذلك حسب البيان الاعلامى والصحفى الذى أصدره مسوؤلى النادى.

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