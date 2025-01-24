خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل انتقال اللاعب مصطفى العش من صفوف نادي زد إلى النادي الأهلي.

خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" قبل مباراة بيراميدز وزد قولنا لحضراتكم إن زد هيحسم مصير اللاعب عقب المباراة وهو ما حدث اليوم برفض رحيله كبيع نهائي وخروجه على سبيل الإعارة فقط".

وأضاف:" السويحلي الليبي قدم عرض في وقت سابق بقيمة مليون ونص دولار للحصول على خدمات اللاعب كبيع نهائي ولكن إدارة زد رفضت العرض وعندما اتفق زد على إعارة اللاعب وضع النادي الليبي شرط بوضع بند الشراء في عقد اللاعب بعد الإعارة ٦ شهور وهو ما رفضه نادي زد أيضًا".

وأكمل:" بيراميدز كان قد قدم عرضًا هو الأخر للاعب وطلب وضع بند الشراء مثل السويحلي وهو ما رفضه زد".

واستطرد الغندور: "نادي زد كان واضع الأهلي في مقدمة أولوياته لإستعارة اللاعب نظرًا للعلاقة الجيدة بين الناديين، وبالفعل حدثت جلسة اليوم بين مسؤولي الأهلي وزد، وتم الاتفاق على انتقال العش إلى الأهلي على سبيل الإعارة ولكن رفض مسؤولي زد وضع بند أحقية الشراء في عقد مصطفى العش إلى الأهلي".

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