كشف نجم وقائد فريق ليفربول صدمة كبيرة للجمهور بعد إعلانه إنه لم يتوصل إلى الآن حول اتفاق مع الإدارة، لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية هذا الموسم.

مفاجأة صادمة لجمهور ليفربول.. لاعب جديد قد يرحل عن الفريق

كان نادي ليفربول استطاع أن يحقق انتصار كبير على فريق توتنهام هوتسبير في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي، جعلته يبتعد بالصدارة عن تشيلسي بفارق اربع نقاط مع مباراة اقل.

انتهت مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير بنتيجة ست اهداف مقابل ثلاثة، وشهدت تألق نجم منتخب مصر محمد صلاح الذي صنع هدفين وسجل هدفين.

فيرجيل فان ديك عن عقده: "لا يوجد موعد نهائي على الإطلاق. سنرى ما يحمله المستقبل”.

"هل هناك تحديث؟ لا".

هبط الامر كالصاعقة على جمهور ليفربول حيث إن محمد صلاح لم يتمكن من الوصول إلى اتفاق تجديد عقده حسب ما ادلى به من تصريحات للصحافة والإعلام الانجليزي عقب عدة مواجهات.

