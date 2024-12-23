أعلن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة الدكتور أحمد البكري عن أسماء الفائزين لبطولة كأس القاهرة للألعاب الترفيهية في الطاولة والدومينو والدومينو والفوت فولي، والتي أقيمت علي ملاعب مركز شباب الشعرية.

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. ختام بطولة كأس القاهره للألعاب الترفيهية بمشاركة 60 مركز شباب

انطلقت بطولة كأس القاهرة للألعاب الترفيهية في مراكز الشباب والرياضة على مستوى القاهرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

أقيمت البطولة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور عمرو حداد ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وبرئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل.

وتوج بالمركز الأول للفوت فولي مركز شباب مدينة بدر وجاء في المركز الثاني مركز شباب باب الشعريه

وجاء في المركز الأول للدومينو مركز شباب مستقبل طره وحصل علي المركز الثاني مركز شباب المدينه وفاز مركز شباب حلوان الجديده بالمركز الثالث

وشهد لعبة الطاوله حصول مركز شباب المدينة علي المركز الأول ومركز شباب الشهيد أحمد حمدي علي المركز الثاني بينما جاء مركز شباب مكرم عبيد في المركز الثالث



ووجه أحمد البكري رئيس الاتحاد، الشكر للوزير أشرف صبحي على الدعم الكبير الذي يقدمه في الفترة الماضية للاتحاد المصري للرياضة الترفيهية.

وأشار البكري أن بطولة كأس القاهرة لاقت استحسان جميع المشاركين وشهدت منافسة شرسة.

وعبر الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة سعادته بالبطولة كأول تعاون مع الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية معبرا عن الروح التنافسية التي شهدتها البطولة مؤكدا علي استمرار التعاون وإنشاء مراكز تدريبية في جميع مراكز الشباب لتوسيع القعدة وانتشار اللعبة علي مستوي مراكز شباب القاهرة بناءا على توجيهات معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ومن ناحية أخرى أكد محمود عبدالعزيز مدير الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة أن هذه البطولة تأتي ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة.