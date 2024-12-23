سلة الزمالك تقترب من برونزية دوري المرتبط بفوزها على سبورتنج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 71 - 63، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على صالة ستاد القاهرة الدولي، في لقاء الذهاب لتحديد المركز الثالث لبطولة دوري المرتبط.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:- 
15 - 18
36 - 31
52 - 48
71 - 63.

txt

حصاد 10 جولات.. التعدين فى الصدارة وكيما يتذيل المجموعة النارية

txt

تعرف على تفاصيل جلسة " حجازى " مع “ على عاشور ” بعد إسناد تدريب كيما اسوان له

ومن المقرر، أن يواجة الزمالك نظيره سبورتنج، يوم الأربعاء المقبل، على صالة ستاد القاهرة الدولي، في لقاء الإياب لتحديد المركز الثالث لبطولة دوري المرتبط.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

بطولة دوري المرتبط تحديد المركز الثالث ستاد القاهرة الدولي كيما أسوان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

محمد رمضان.. كيف تحول "حصان طروادة" إلى "الفخ المنبوذ" في الأهلي؟!

عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

رابطة الأندية المصرية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من بطولة الدوري

سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه بالبنوك

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع وزير الشباب والرياضة تعزيز التعاون

رئيس مياه القناة: تركيب أغطية بالوعات صرف صحي جديدة لقرية الأبطال