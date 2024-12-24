موعد مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة
يحل منتخب العراق ضيفا ثقيلا على نظيره البحريني يوم الأربعاء القادم الموافق 25 ديسمبر الحالي بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة 2 من كأس الخليج العربي "خليجي 26".
موعد مباراة العراق والبحرين
وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب العراق والبحرين مساء الأربعاء في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب مجموعة العراق والبحرين
1-البحرين 3 نقاط
2- العراق 3 نقاط
3- السعودية دون نقاط
4- اليمن دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 5/6