كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل أزمة فسخ عقد أشرف بن شرقي مع نادي الريان القطري وموقف النادي الأهلي من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تفاصيل أزمة فسخ عقد بن شرقي مع الريان وموقف الأهلي

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" ملخص ما حدث إن كابتن محمود الخطيب تواصل مع أحد الشخصيات البارزة في قطر وأبلغه برغبة الأهلي في ضم بن شرقي من الريان بشرط أن يفسخ اللاعب عقده مع الفريق لصعوبة شراء عقده".

وتابع:" تم الاتفاق بين المسؤول القطري والكابتن الخطيب بحدوث إتصال هاتفي مع رئيس الريان لعرض الأمر عليه على الرغم من وجود موافقة مبدئية فور علم رئيس النادي بطلب الخطيب من المسؤول القطري".

وأضاف: "ما حدث كان سوء تفاهم من جانب الأهلي بعد مكالمة من بن شرقي أكد خلالها ان الأمور انتهت وهناك موافقة مبدئية حصل عليها شفهيًا وسينهي الأمر رسميًا خلال ساعات".

وأكمل:" الكابتن الخطيب لم يجري الاتصال الهاتفي المتفق عليه وبالتالي تراجع الريان عن قراره لشعورهم بعدم وجود تقدير من رئيس الأهلي".

واختتم: "هناك تواصل جديد سيحدث خلال الساعات المقبلة لمحاولة إصلاح ما حدث".