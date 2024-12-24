موعد مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي منتخب الإمارات الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكويت مساء اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2024 على ملعب "جابر الأحمد الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الخليج العربي 26.

ويحتل منتخب الإمارات صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل منتخب الكويت المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة الإمارات ضد الكويت في كأس الخليج العربي 26

تبدأ أحداث مباراة الإمارات ضد الكويت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 26 اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد الكويت في كأس الخليج العربي 26

تذاع مباراة الإمارات ضد الكويت مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الخليج العربي 26 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا أبوظبي الرياضية 1، بتعليق المعلق عامر عبد الله.

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