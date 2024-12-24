كشف الإعلامي كريم رمزي، كواليس اتفاق نادي الزمالك مع أحمد سيد زيزو لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والنقطة الوحيدة التي تفصل عن الإعلان الرسمي.

كواليس اتفاق الزمالك مع زيزو لتجديد عقده

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن إدارة الزمالك وزيزو اتفقا على التجديد، والعقد الجديد سيكون لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد من إدارة النادي.

وتابع كريم رمزي: في كل موسم سيدفع رجلي أعمال 30 مليون جنيه بواقع 15 مليون من كل رجل أعمال، حيث سيكون إجمالي ما سيتقاضاه زيزو في الموسم الواحد 50 مليون جنيه.

وأضاف رمزي: سر تأخر الإعلان عن الاتفاق والتجديد، هو رغبة زيزو في الحصول على 90 مليون جنيه مقدم تعاقد، وهي القيمة التي سيحصل عليها من رجال الأعمال على مدار المواسم الثلاثة.

وواصل كريم رمزي: زيزو يرغب في الحصول عليها لأنها قيمة ليست في العقد نفسه ويخشى زيزو أن يتم التراجع عن هذا الاتفاق في الموسم التالي.

وأكمل رمزي: رجال الأعمال يرفضون منح القيمة كاملة في بداية التعاقد، خوفًا من حدوث أي أمر طارئ كأن يُقرر الزمالك بيع زيزو بعد الموسم الأول فكيف سيحصلون على أموالهم مرة أخرى؟، ويرون أنهم لن يتمكنوا من استعادتها أو أنه لا يوجد شيء يحفظ حقوقهم.

وتابع رمزي: أحد الطرفين سيتنازل عن رأيه في النهاية، وسيتم إنهاء الاتفاق في وقت قريب، خاصة وأن زيزو لن يضغط على إدارة الزمالك في القيمة المادية التي ستدفعها الإدارة.

واختتم كريم رمزي: إدارة الزمالك تعاملت مع ملف زيزو باحترافية، ولو كان العقد نفسه بقيمة 50 مليون جنيه، لصنع ذلك أزمة في غرفة الملابس ومع اللاعبين الآخرين.