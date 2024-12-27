أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يعاني من أزمة في وسط، وهو ما ظهر في مباراة المصري البورسعيدي".

أحمد بلال: الأهلي يعاني من أزمة في وسط الملعب

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" مروان عطية لاعب جيد، ولكن ينقصه الأداء الهجومي، ولا يجب أن يتواجد نصف ملعب في فريق بحجم الأهلي ولا يؤدي الأدوار الهجومية".

وتابع:" على كولر الاعتماد على لاعبان فقط في نصف الملعب، لأننا نفقد السيطرة على بناء الهجمة، والفريق الكبير يجب أن يسيطر على المباراة منذ بدايتها أو المباراة تكون متبادلة السيطرة وليست في اتجاه واحد".

وأكمل:" يجب أن يتواجد لاعبان حرين في وسط الملعب مثل أفشة وإمام عاشور، بجانب لاعب في مركز 6، وكان هناك فراغ كبير بين وسط الملعب وخط الهجوم".

وشدد:" الأهلي حقق فوز كبير، أمام شباب بلوزداد بسبب أنهم فتحوا المباراة، والمصري لا يستحق ركلة جزاء، والكرة كان فيها تمثيل من فخر الدين بن يوسف، وكان قادر على تسديد الكرة في المرمي".

