أكد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قدم مباراة مميزة أمام المصري البورسعيدي وتعد الأفضل في بطولة الدوري.

أبومسلم: محمد الشناوي متأثر بأزمته مع الجماهير.. ويجب استمرار هذا اللاعب

وقال أبومسلم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أداء الأهلي كان مميز أمام المصري، ولقاء اليوم من أفضل مباريات الدوري الممتاز".

وتابع:" لاعبي الأهلي قدموا مباراة في مباراة اليوم، وكولر عندما يحب منح لاعب فرصه يمنه مثلما فعل مع كريم الدبيس، وهو لاعب مميز وكنا نطالب كثيرًا بضرورة منحه الفرصة، وكان يلعب في وادي دجلة وينج يمين وشمال، وأتمنى أن يمنح المدرب الفرصة للاعبين".

وأكمل:" يحيى عطية الله قدم مباراة جيدة بعيدًا عن الهدف، وبدأ ينسجم مع الفريق، ولقطة محمد الشناوي مع الجماهير لقطة عظيمة، والجماهير رقم واحد، والنهاردة انتهى كل شئ بالفوز على المصري ومصالحة الجمهور في الملعب".

وأردف:" المصري كل موسم يدعم صفوفه ب4 لاعبين مميزين، وعلي ماهر يقدم أداء مميز معهم، وتغييرات كولر كانت فارقه في الشوط الثاني وكان صارم في وقفته على الخط".

وشدد:" الأهلي يحتاج تكاتف خلال الفترة القادمة، ومستوى الشناوي تراجع في الفترة الحالية بسبب أزمته مع الجمهور، وهناك تسرع منه في اتخاذ القرارات".

وعن غياب كهربا قال أبومسلم:" أزمة اللاعب مع الجماهير سببب غيابه عن المباراة، وأكيد الجماهير كانت ستكون غاضبه في مباراة اليوم، وكان سيكون هناك رد فعل، وجماهير الأهلي لا تنسى بسهولة".

وعن ضم بونجاح:" في حالة عدم وجود مهاجم أفضل، والمقابل المادي لضمه كبير، ومن الأفضل أن يتعاقد الأهلي مع لاعب أصغر، وفي حالة عدم وجود بديل، أدعم فكرة ضمه وهو لاعب كبير".

واستكمل:" أشرف داري، لاعب هادئ وغير مندفع ويجيد لعب الكرات الهوائية ويمتلك خبرات كبيرة ومع الوقت سيكون مستواه أفضل، وإمام عاشور كان متخوف في الشوط الأول، خوفَا من رد فعل الجماهير، واللاعب شعر بالاطمئنان في الشوط الثاني ومستواه تحسن، وفي حالة أن الأوضاع على مايرام كان سيسجل هو الهدف بدلا من تمير الكرة لأفشة".

وأوضح:" بيرسي تاو، لاعب يحتاج لتعامل نفسي خاص، وهو لاعب مزاجنجي، مثل جمال حمزة في جيلي، ومن الأفضل استمراره في الأهلي حتى لا يتعرض النادي لخسائر مالية بسبب رفضه الرحيل في يناير خاصة وأنه يسعي للرحيل مجانًا، والأهلي لن يخسر بتواجده ويجب أن تكون علاقة كولر معه جيده".

وأردف:" سعيد بتواجد عمرو السولية، من مكاسب المباراة تألق بيرسي تاو، بجانب أن المباراة بـ6 نقاط بعد الفوز على فريق ينافس على القمة".