كشفت تقارير صحفية حقيقة انتقال الدولي الفرنسي نجولو كانتي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حقيقة انتقال نجم اتحاد جدة إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي

ووفقًا لمصادر مقربة من الاتحاد، فأن إمكانية انضمام كانتي إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ليست متاحة بالمرة، نظرًا لأهمية اللاعب الفرنسي.

ويُعد كانتي أحد أهم لاعبي اتحاد جدة خلال هذا الموسم، وساهم بقوة في احتلال الفريق صدارة دوري روشن السعودي حتي هذه اللحظة متفوقًا على الهلال حامل اللقب والنصر والأهلي.

وكان الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، يسعي للحصول على خدمات كانتي خلال الميركاتو الشتوي، حيث يري أنه سيكون تدعيم قوي لخط وسط البلوجرانا في ظل خروج الهولندي فرينكي دي يونج من حسابات مدرب البرسا.