يستهدف هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، تدعيم صفوفه بصفقة من ناديه السابق، بايرن ميونخ، حسب تقرير صحفي.

ساني يفضل برشلونة على ليفربول

ويسعى برشلونة لضم جناح جديد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وربطت تقارير صحفية بينه وبين بعض النجوم، مثل نيكو ويليامز ورافائيل لياو.

ووفقا لموقع "Caught Offside" يتواجد ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ، أيضا في لائحة اهتمامات فليك، حيث يعرفه المدرب جيدا، فهو الذي ضم الدولي الألماني لصفوف الفريق البافاري.

وأضاف "ساني سيكون مهتما جدا بالانتقال إلى برشلونة، حيث يعتبره خياره الأول، مقارنة بأندية أخرى مثل ليفربول".

وعانى ساني من عام صعب في صفوف بايرن، وهو ما أدى إلى ارتباط اسمه بإمكانية الرحيل.. لكن قدرة النادي الكتالوني على التعاقد معه، ستعتمد على وضعه المالي بحلول الصيف المقبل.